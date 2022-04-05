Кондитеры ФРГ опасаются полной остановки производства из-за событий на Украине

Федеральная ассоциация немецкой кондитерской промышленности (BDSI) выразила обеспокоенность в связи с возможной остановкой производства, влекущей за собой полное исчезновение шоколада и других кондитерских изделий с полок германских магазинов. Об этом в понедельник сообщило издание DER SPIEGEL.
По его информации, кондитерская промышленность ФРГ видит угрозу своему существованию в связи с перебоями в поставках газа из-за событий на Украине. "Даже в условиях пандемии коронавируса энергоресурсы, сельскохозяйственное сырье, упаковка, а также логистические услуги стали чрезвычайно дорогими", - отметили в BDSI. Текущие события на Украине, как добавили в ассоциации, привели к резкому ухудшению экономической ситуации "до такой степени, которая представляет угрозу существованию целой отрасли".
Как пишет издание, трудности в поставках газа могут привести к полной остановке производства в отрасли. В BDSI пояснили, что для большинства компаний в сфере кондитерской промышленности газ является важнейшим источником энергии. Кроме того, цены на сельскохозяйственное сырье, такое как пшеница, подсолнечное масло и орехи, значительно выросли. Важные ингредиенты, включая сухое молоко, сахар, яйца и пальмовое масло, также подорожали. Повышение цен, как заметили в ассоциации, отразилось на компаниях по всем направлениям, "достигнут предел нагрузки".
"Вместе с политиками и представителями торговли мы должны следить за тем, чтобы полки супермаркетов не оставались пустыми", - заявил председатель BDSI Бастиан Фассин. Он подчеркнул, что власти ФРГ должны теперь "изучить все меры, которые позволяют производителям продуктов питания продолжать производство".
"Компании германской кондитерской промышленности производят продукты питания и поэтому имеют огромное значение для снабжения населения страны, особенно в чрезвычайных ситуациях", - продолжил Фассин. Он сослался на информацию Федерального управления гражданской защиты, которое советует создать запас "энергоемких товаров с длительным сроком годности" на случай чрезвычайных ситуаций. Речь, в частности, идет о шоколаде, печенье или крендельках.
Ранее Совет по экономическому развитию при правительстве Германии из-за событий на Украине существенно скорректировал в сторону понижения прогноз роста ВВП на текущий год. Теперь увеличение ВВП в 2022 году может составить всего 1,8%. Согласно ноябрьским прогнозам, рост экономики Германии в текущем году ожидался на уровне 4,6%. В 2023 году, как считают эксперты, рост ВВП ФРГ достигнет 3,6%. Вместе с тем эксперты предполагают, что из-за высоких цен на энергоресурсы инфляция, вероятно, вырастет до 6,1% в 2022 году и снизится до 3,4% в следующем году.