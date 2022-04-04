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1 час назад

CNBS: новый пакет санкций ЕС против РФ может затронуть авиатопливо и продукцию из стали

ТАСС

Пятый пакет санкций Евросоюза против России, вероятно, затронет лизинг самолетов, импорт и экспорт авиационного топлива, продукции из стали и предметов роскоши. Об этом в понедельник сообщил телеканал CNBS со ссылкой на двух европейских чиновников.

СМИ узнали детали нового пакета санкций ЕС против России
Фото: ReutersReuters

Они добавили, что очередной пакет санкций все еще находится в стадии разработки и может измениться. Страны ЕС по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, включать ли в санкции эмбарго на импорт энергоносителей из РФ, отмечает телеканал.

Ожидается, что новые ограничительные меры будут одобрены ЕС позднее на этой неделе.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.

В мире,Владимир Путин,ЕС,
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