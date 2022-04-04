Сотрудники МККК прибыли в поселок Мангуш близ Мариуполя

Представители Международного комитета Красного Креста (МККК), направляющиеся в Мариуполь для оказания содействия безопасной эвакуации жителей города, прибыли в понедельник в расположенный в 20 км от него поселок городского типа Мангуш. Как сообщили в понедельник ТАСС в женевской штаб-квартире организации, МККК поддерживает диалог "со всеми сторонами", чтобы найти решение, которое позволило бы его сотрудникам "возобновить гуманитарную работу".

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"МККК находится в прямом контакте со своими коллегами и ведет разговор со всеми сторонами, чтобы прояснить ситуацию и дать им (сотрудникам) возможность возобновить гуманитарную работу", - заявила корреспонденту ТАСС официальный представитель Красного Креста Кейтлин Келли. Она пояснила, что группа сотрудников МККК "была остановлена" в Мангуше и "задержана полицией", когда "предпринимала гуманитарные усилия", направленные на оказание содействия безопасному выходу гражданских лиц из зоны боев.

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1 апреля в МККК сообщили, что комитет в ходе операции по эвакуации жителей из Мариуполя будет выполнять роль "нейтрального посредника", сопровождая колонну транспортных средств, которые будут вывозить гражданских лиц из города.

Однако, как заявил 2 апреля в Москве начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, представители МККК показали неспособность оказать содействие при подготовке к эвакуации населения и иностранцев из Мариуполя. Он напомнил, что МККК 1 и 2 апреля выразил готовность принять участие в гуманитарных операциях на мариупольском направлении. Тем не менее, по его словам, представители организации не предпринимали практических действий по организации гуманитарного конвоя и формированию автобусных колонн.