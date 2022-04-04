США пригрозили последствиями поддерживающим Россию странам

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс пригрозил последствиями странам, которые поддерживают Россию и помогают в проводимой ею специальной военной операции на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

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По его словам, Вашингтон также ответит всем странам, которые попытаются помочь Москве обойти антироссийские санкции, либо поддержат спецоперацию, оказывая российской стороне «финансовую, материальную или военную помощь».

При этом Прайс отказался уточнять, какой «ответ» со стороны Соединенных Штатов ждет эти страны за помощь России.