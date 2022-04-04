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39 минут назад

США захотели приостановить членство РФ в Совете ООН по правам человека

Вероника Полынина

США будут добиваться приостановки членства России в Совете ООН по правам человека. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

США захотели приостановить членство РФ в Совете ООН по правам человека
Фото: ReutersReuters

По ее словам, о приостановке членства России будет ходатайствовать перед Генассамблеей ООН постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд по поручению американского президента Джо Байдена.

Ранее Линда Томас-Гринфильд назвала членство России в Совете ООН по правам человека фарсом.

В совете состоят 47 стран, которые избираются туда на три года. Россия сейчас находится на втором году трехлетнего срока.

В марте 2011 года Генассамблея ООН единогласно проголосовала за исключение Ливии из Совета по правам человека.

Напомним, украинская сторона обвинила российских военных в убийстве мирных жителей в городе Буча Киевской области. Министерство обороны России назвало информацию о причастности ВС РФ к убийствам провокацией.

Ранее экс-инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер заявил, что украинские власти должны сначала предоставить данные медицинской экспертизы перед тем, как выступать с заявлениями относительно событий в Буче. По его словам, экспертиза должны ответить на три вопроса: когда наступила смерть, причина смерти, а также место смерти. Он призвал украинскую сторону ответить на эти вопросы по каждому из тел, а уже потом искать виновных.

В мире,Скотт Риттер,Джозеф Байден,Верховный суд,Минобороны России,Администрация США,Совет по правам человека,Генассамблея ООН,ООН,
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