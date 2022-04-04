США захотели приостановить членство РФ в Совете ООН по правам человека

США будут добиваться приостановки членства России в Совете ООН по правам человека. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС.

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По ее словам, о приостановке членства России будет ходатайствовать перед Генассамблеей ООН постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд по поручению американского президента Джо Байдена.

Ранее Линда Томас-Гринфильд назвала членство России в Совете ООН по правам человека фарсом.

В совете состоят 47 стран, которые избираются туда на три года. Россия сейчас находится на втором году трехлетнего срока.

В марте 2011 года Генассамблея ООН единогласно проголосовала за исключение Ливии из Совета по правам человека.

Напомним, украинская сторона обвинила российских военных в убийстве мирных жителей в городе Буча Киевской области. Министерство обороны России назвало информацию о причастности ВС РФ к убийствам провокацией.