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50 минут назад

В Белом доме оценили сроки следующей фазы конфликта на Украине

Вероника Полынина

Следующая стадия конфликта на Украине может оказаться затяжной, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

В Белом доме оценили сроки следующей фазы конфликта на Украине
Фото: ReutersReuters

«Следующая фаза может измеряться месяцами или дольше», - заявил Салливан на брифинге, его слова приводит РИА «Новости».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны.

С 28 февраля Россия и Украина ведут переговоры. 29 марта в Стамбуле состоялся очередной этап переговоров, по итогам которого глава российской делегации Владимир Мединский заявил, что встреча была конструктивной и содержательной. На ней украинская делегация предложила свой вариант условий мирного договора.

По словам Мединского, при условии быстрой работы по договору и нахождения компромисса сторонам удастся приблизиться к миру.

4 апреля президент Украины Владимир Зеленский узаконил состав и полномочия украинской делегации на переговорах с Россией по подготовке и согласованию проекта договора о гарантиях безопасности Украины.

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