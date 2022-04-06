В Австрии назвали условие для высылки российских дипломатов

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг назвал условие для высылки российских дипломатов, заявив, что страна может пойти на такой шаг, если спецслужбы республики будут иметь свидетельства несоответствия их деятельности Венской конвенции о дипломатических сношениях. Об этом сообщает Vienna.at.

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«Я определенно оставляю за собой право на этот шаг. Я стал первым главой МИД Австрии, который два года назад объявил российского дипломата персоной нон грата. Я сделаю это снова, если будет необходимо. Мы тесно работаем с австрийскими службами», — сказал министр.

По его словам, в Вене есть много международных организаций, при которых работают миссии РФ, и он не хочет мешать их работе необоснованной высылкой дипломатов.

«Но если будет необходимо, станет доказано или будут конкретные свидетельства, что сотрудник какой-то российской дипломатической миссии не соответствует Венской конвенции о дипломатических сношениях, тогда я предприму конкретные шаги», —добавил Шалленберг.

Министр также подчеркнул, что сегодня каждая страна Евроаы действует самостоятельно в деле высылки дипломатов России, а необходимо, по его словам, действовать едино в рамках Евросоюза.