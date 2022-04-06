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44 минуты назад

В Австрии назвали условие для высылки российских дипломатов

Lenta.ruиещё 2

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг назвал условие для высылки российских дипломатов, заявив, что страна может пойти на такой шаг, если спецслужбы республики будут иметь свидетельства несоответствия их деятельности Венской конвенции о дипломатических сношениях. Об этом сообщает Vienna.at.

В Австрии назвали условие для высылки российских дипломатов
Фото: EPAEPA

«Я определенно оставляю за собой право на этот шаг. Я стал первым главой МИД Австрии, который два года назад объявил российского дипломата персоной нон грата. Я сделаю это снова, если будет необходимо. Мы тесно работаем с австрийскими службами», — сказал министр.

По его словам, в Вене есть много международных организаций, при которых работают миссии РФ, и он не хочет мешать их работе необоснованной высылкой дипломатов.

«Но если будет необходимо, станет доказано или будут конкретные свидетельства, что сотрудник какой-то российской дипломатической миссии не соответствует Венской конвенции о дипломатических сношениях, тогда я предприму конкретные шаги», —добавил Шалленберг.

Министр также подчеркнул, что сегодня каждая страна Евроаы действует самостоятельно в деле высылки дипломатов России, а необходимо, по его словам, действовать едино в рамках Евросоюза.

Ранее в российской дипмиссии при ЕС прокомментировали высылку 19 дипломатов из постоянного представительства. Отмечается, что данный шаг является враждебным и совершенно безосновательным, а в ответ на него будут предприняты адекватные меры.

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