На Украине новорожденных назвали в честь ракетных комплексов Javelin

На Украине двум новорожденным дали имена в честь противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на Минюст.

Фото: Gleb Garanich/Reuters Gleb Garanich/Reuters

Как сообщается, в Киеве и в Винницкой области новорожденные мальчик и девочка получили имена Ян Джевелин и Джавелина.

«Украинцы в последнее время называли детей и другими необычными именами. А именно — Одед, Ерений, Кай, Михаил-Мир, Акилина, Ругая и Шашана», — сказано в сообщении издания.

Ранее телеканал СNN сообщал, Украина просит США ежедневно поставлять ей по 500 переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. В предыдущих списках Киев запрашивал на сотни ракет меньше, уточнили источники канала.

До этого глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США уже оказали Украине военную помощь на более чем $2 млрд.

15 марта президент США Джо Байден подписал утвержденный конгрессом законопроект о финансировании правительства, который среди прочего предусматривает выделение $13,6 млрд на военную, гуманитарную и экономическую помощь Украине и соседним странам.