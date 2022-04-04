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1 час назад

В Украине новорожденных назвали в честь ракетных комплексов Javelin

Газета.Ru

На Украине двум новорожденным дали имена в честь противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua», ссылаясь на Минюст.

На Украине новорожденных назвали в честь ракетных комплексов Javelin
Фото: Gleb Garanich/ReutersGleb Garanich/Reuters

Как сообщается, в Киеве и в Винницкой области новорожденные мальчик и девочка получили имена Ян Джевелин и Джавелина.

«Украинцы в последнее время называли детей и другими необычными именами. А именно — Одед, Ерений, Кай, Михаил-Мир, Акилина, Ругая и Шашана», — сказано в сообщении издания.

Ранее телеканал СNN сообщал, Украина просит США ежедневно поставлять ей по 500 переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger и переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. В предыдущих списках Киев запрашивал на сотни ракет меньше, уточнили источники канала.

До этого глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США уже оказали Украине военную помощь на более чем $2 млрд.

15 марта президент США Джо Байден подписал утвержденный конгрессом законопроект о финансировании правительства, который среди прочего предусматривает выделение $13,6 млрд на военную, гуманитарную и экономическую помощь Украине и соседним странам.

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