Канада ввела санкции против нескольких россиян

Канада введет дополнительные санкции в отношении девяти граждан России и девяти граждан Белоруссии, «приближенных» к руководству этих стран, сообщает «Интерфакс».
Имена попавших под ограничения россиян и белорусов не называются.
Отмечается, что санкции вводятся «за содействие и допущение нарушений украинского суверенитета, территориальной целостности и независимости».
«Эти физические лица имеют тесные связи с российским и белорусским режимами», - говорится в заявлении на сайте канадского кабмина.
Ранее в понедельник, 4 апреля, глава канадского МИД Мелани Жоли анонсировала новые санкции против физических и юридических лиц из России и Белоруссии. По словам министра, ограничения затронут, в частности, «олигархов и компании».
Ранее Канада уже неоднократно расширяла список попавших под санкции россиян и российских предприятий. В черный список страны попали в том числе президент РФ Владимир Путин, глава МИД России Сергей Лавров, министр обороны РФ Сергей Шойгу, компании «Роснефть» и «Газпром».