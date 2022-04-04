Канада ввела санкции против нескольких россиян

Канада введет дополнительные санкции в отношении девяти граждан России и девяти граждан Белоруссии, «приближенных» к руководству этих стран, сообщает «Интерфакс».

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Имена попавших под ограничения россиян и белорусов не называются.

Отмечается, что санкции вводятся «за содействие и допущение нарушений украинского суверенитета, территориальной целостности и независимости».

«Эти физические лица имеют тесные связи с российским и белорусским режимами», - говорится в заявлении на сайте канадского кабмина.