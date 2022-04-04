В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 83.59EUR 92.39
Войти в почту
10 минут назад

В Еврогруппе рекомендовали платить за российский газ в долларах и евро

Газета.Ru

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил по итогам заседания Еврогруппы, что Еврокомиссия (ЕК) должна соблюдать действующие газовые контракты с РФ, сообщает ТАСС.

В Еврогруппе дали рекомендацию по оплате за российский газ
Фото: ReutersReuters

«Что касается оплаты за газ в рублях, я могу лишь повторить, что большинство контрактов [с Россией] номинированы в долларах и евро, и мы должны соблюдать контракты», — объяснил он.

Покупка газа за рубли: в России дали совет западным компаниям

Ранее председатель Еврогруппы (ЕГ) Паскаль Донохью отметил, что организация надеется на возможность удержания ЕС от экономического спада на фоне украинского кризиса и санкционной политики Евросоюза против РФ.

До этого глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Евросоюз ужесточит санкции против РФ и увеличит поддержку Украине.

Также глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан рассказал, что в отношении России необходимо ввести новый пакет санкций, содержимое которого определят «в ближайшие дни».

Последние новости
В мире,Анналена Бербок,Жан-Ив Ле Дриан,Паоло Джентилони,Еврокомиссия,ЕС,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители