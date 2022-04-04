В Еврогруппе дали рекомендацию по оплате за российский газ

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил по итогам заседания Еврогруппы, что Еврокомиссия (ЕК) должна соблюдать действующие газовые контракты с РФ, сообщает ТАСС.
«Что касается оплаты за газ в рублях, я могу лишь повторить, что большинство контрактов [с Россией] номинированы в долларах и евро, и мы должны соблюдать контракты», — объяснил он.
Ранее председатель Еврогруппы (ЕГ) Паскаль Донохью отметил, что организация надеется на возможность удержания ЕС от экономического спада на фоне украинского кризиса и санкционной политики Евросоюза против РФ.
До этого глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Евросоюз ужесточит санкции против РФ и увеличит поддержку Украине.
Также глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан рассказал, что в отношении России необходимо ввести новый пакет санкций, содержимое которого определят «в ближайшие дни».