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33 минуты назад

В ЕК выступили за соблюдение газовых контрактов с Россией

Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Еврокомиссия (ЕК) считает необходимым соблюдать положения контрактов на поставки газа из России по оплате в долларах или евро, заявил на пресс-конференции по итогам заседания Еврогруппы еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

В ЕК выступили за соблюдение газовых контрактов с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Что касается оплаты за газ в рублях, я могу лишь повторить, что большинство контрактов [с Россией] номинированы в долларах и евро, и мы должны соблюдать контракты», – цитирует его ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Он также сообщил, что отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, то есть действующие контракты будут остановлены. При этом российский лидер предупредил о риске масштабной деиндустриализации Европы и потере миллионов рабочих мест.

Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные сценарии развития ситуации с поставками российского голубого топлива в Европу, и разбирала предложенное Москвой изящное решение для газовых расчетов с Западом.

В мире,Паоло Джентилони,Владимир Путин,Еврокомиссия,
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