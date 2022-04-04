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1 час назад

Американский аналитик Риттер прокомментировал события в Буче

RT на русском

Американский военный аналитик Скотт Риттер в беседе с RT прокомментировал обвинения украинской стороны в адрес России в якобы убийстве мирных жителей в Буче.

Американский аналитик прокомментировал события в Буче
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если украинцы делают такие заявления, хотелось бы, чтобы они провели следственную работу и подкрепили свои слова её данными», — отметил он.

Риттер добавил, что Россия продемонстрировала намерение соблюдать международное право вооружённых конфликтов, а украинские власти — нет.

Также он обратил внимание, что украинские Вооружённые силы решили «превращать в поле боя жилые районы, таким образом используя собственное гражданское население в качестве живого щита».

«И это не я что-то придумываю — эти факты на местах вынуждена признать газета The Washington Post с её отъявленно проукраинской позицией», — отметил он.

Риттер также предположил, почему Запад не афиширует, что Бучу обстреливали украинские войска.

«Полагаю, одна из причин, почему Запад не афиширует, что Бучу обстреливали как раз [силы] украинского правительства, заключается в том, что есть возможность, вероятность того, что эти мёртвые гражданские лица погибли от рук украинских сил, а они не хотят, чтобы это всплыло, ведь это неудобно для продвигаемых ими установок о «бесчестной России», — заявил он.

3 апреля Минобороны опровергло обвинения со стороны киевского режима в якобы убийстве мирных жителей в Буче.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в Буче после выхода российских военнослужащих была устроена антироссийская провокация, которая несёт прямую угрозу международному миру и безопасности.

В Кремле отметили, что распространённым Украиной видео о событиях в Буче нельзя доверять — специалисты российского Минобороны выявили признаки фейков и подлога в материалах Киева

В мире,Скотт Риттер,Сергей Лавров,МИД России,Правительство Украины,
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