Американский аналитик прокомментировал события в Буче

«Полагаю, одна из причин, почему Запад не афиширует, что Бучу обстреливали как раз [силы] украинского правительства, заключается в том, что есть возможность, вероятность того, что эти мёртвые гражданские лица погибли от рук украинских сил, а они не хотят, чтобы это всплыло, ведь это неудобно для продвигаемых ими установок о «бесчестной России», — заявил он.