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56 минут назад

СМИ: Италия собирается выслать несколько десятков российских дипломатов

ТАССиещё 13

Власти Италии намерены выслать из страны несколько десятков российских дипломатов. Как сообщает газета Corriere della Sera, составленный итальянским правительством список будет объявлен во вторник.

СМИ: Италия собирается выслать десятки дипломатов РФ
Фото: ReutersReuters

По информации издания, данный шаг является результатом координации итальянскими властями своей позиции с правительствами Франции и Германии. В понедельник премьер-министр Италии Марио Драги обсудил это решение с ответственным за вопросы безопасности статс-секретарем Франко Габриэлли, пишет газета. Во вторник Драги выступит в специальном парламентском комитете по безопасности.

В понедельник посол РФ в Берлине был вызван в МИД ФРГ, где его уведомили о высылке 40 сотрудников российской дипломатической миссии. Агентство Agence France-Presse со ссылкой на источник сообщило, что Париж вышлет из страны 35 российских дипломатов.

29 марта ряд европейских стран, в том числе Бельгия, Нидерланды и Ирландия, объявили, что высылают российских дипломатов на фоне проведения специальной военной операции РФ на Украине. Так, Бельгию должен покинуть 21 российский дипломат, Нидерланды - 17 человек, а Ирландию - четыре. Ранее ряд других государств Европейского союза, включая Литву, Латвию, Эстонию, Болгарию, Польшу, Словакию и Чехию, также потребовали от дипломатов РФ покинуть территорию стран пребывания.

В мире,Марио Драги,ЕС,
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