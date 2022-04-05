СМИ: Италия собирается выслать десятки дипломатов РФ

Власти Италии намерены выслать из страны несколько десятков российских дипломатов. Как сообщает газета Corriere della Sera, составленный итальянским правительством список будет объявлен во вторник.

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По информации издания, данный шаг является результатом координации итальянскими властями своей позиции с правительствами Франции и Германии. В понедельник премьер-министр Италии Марио Драги обсудил это решение с ответственным за вопросы безопасности статс-секретарем Франко Габриэлли, пишет газета. Во вторник Драги выступит в специальном парламентском комитете по безопасности.

В понедельник посол РФ в Берлине был вызван в МИД ФРГ, где его уведомили о высылке 40 сотрудников российской дипломатической миссии. Агентство Agence France-Presse со ссылкой на источник сообщило, что Париж вышлет из страны 35 российских дипломатов.