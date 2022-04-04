В США предупредили о банкротстве из-за политики Байдена

Бывший постпред США в ООН Никки Хейли предупредила о банкротстве страны из-за политики американского лидера Джо Байдена. Об этом она написала в своей статье для Fox News.

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Дипломат оценила возросшие расходы бюджета и заявила, что Соединенные Штаты «не заботит ни финансовое благоразумие, ни экономическая мощь», от которых зависит национальная безопасность государства. Она считает, что страна переживает худшие времена для подобной политики, и теперь под угрозой будущее США.

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«Вместо того, чтобы отстаивать нашу свободу и жизненно важные интересы, президент Байден и Конгресс подрывают внутренние основы нашего всемирного лидерства», — отметила Хейли. По ее мнению, в настоящее время Демократическая и Республиканская партии заражены «пандемией перерасхода».

Дипломат сообщила, что траты бюджета США на треть превышают доковидный уровень, а американские власти намерены повысить налоги на 2,5 триллиона долларов. Она считает, что это грозит лишить будущего молодых граждан. «Мы знаем, чем это кончится: банкротством Америки», — подчеркнула она.

Хейли добавила, что госдолг Соединенных Штатов превысил 30 триллионов долларов и за десять лет вырос втрое. По ее мнению, он продолжит увеличиваться. Она также призвала вкладываться в сдерживание Китая, России и Ирана.

Бывший постпред США в ООН заявила, что наращивая долг и повышая налоги, американские власти лишают денег своих граждан. В результате страна проиграет экономически, добавила она. Хейли считает, что в ближайшее время Китай обойдет США по объему ВВП.

По ее словам, следует взять расходы под жесткий контроль, прекратить выплату компенсаций и остановить «корпоративное иждивенчество». Также она считает, что необходимо ограничить торговлю с Россией, Китаем и рядом других «врагов». Она призвала перезаключить сделки с западными государствами, Японией и Индией на более выгодных для Соединенных Штатов условиях.