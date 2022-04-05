Экс-постпред США при ООН: Байден приведет страну к банкротству

Политика администрации президента США Джо Байдена приведет страну к банкротству. Об этом заявила бывший постпред страны в ООН Никки Хейли, комментируя возросшие расходы бюджета.
Америку не заботит ни финансовое благоразумие, ни экономическая мощь, от которых зависит национальная безопасность страны, отметила дипломат в колонке для Fox News. США переживают худшие времена, а их будущее под угрозой. По словам Хейли, вместо того, чтобы отстаивать свободу американцев и жизненно важные интересы, Байден и конгресс подрывают внутренние основы всемирного лидерства США.
Экс-постпред считает, что сейчас обе партии в конгрессе заражены "пандемией перерасхода", пишет РИА Новости. Траты бюджета на треть превышают допандеминый уровень, кроме того, Белый дом намерен повысить налоги на 2,5 триллиона долларов. "Это кончится банкротством Америки", - подчеркнула дипломат.
Ранее с критикой в адрес Байдена выступил вице-президент Майк Пенс, отметив, что действующий хозяин Белого дома причинил Америке больше вреда, чем любой другой президент в современной истории. По его словам, в США сейчас "самый худший кризис в истории страны", пишет РИА Новости. Пенс отметил, что за последние 14 месяцев инфляция в США достигла 40-летнего максимума, а цены на бензин выросли на 70 процентов.