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34 минуты назад

Штайнмайер пожалел о своей позиции по "Северному потоку-2"

Елена Прошина

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал, что его политика в отношении России была ошибочной, передает РБК.

По словам Штайнмайера, ошибкой, в частности, была его поддержка строительства газопровода «Северный поток – 2».

«Моя приверженность газопроводу „Северный поток — 2“ была явной ошибкой. Мы держались за мосты, в которые Россия больше не верила, о чем нас предупреждали наши партнеры», - сказал президент ФРГ.

Германия высылает несколько десятков российских дипломатов

Он также заявил о провале попыток создать «общеевропейский дом с участием России» и встроить Россию в общую архитектуру европейской безопасности.

Накануне посол Украины в Берлине Андрей Мельник обвинил Франка-Вальтера Штайнмайера в том, что тот якобы поддерживает тесные связи с Россией и располагает «паутиной контактов» с Москвой. По мнению Мельника, для Штайнмайера отношения с Россией были и остаются чем-то «фундаментальным, даже святым, что бы ни произошло».

4 апреля Германия объявила о высылке 40 российских дипломатов.

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