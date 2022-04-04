Штайнмайер пожалел о своей позиции по "Северному потоку-2"

«Моя приверженность газопроводу „Северный поток — 2“ была явной ошибкой. Мы держались за мосты, в которые Россия больше не верила, о чем нас предупреждали наши партнеры», - сказал президент ФРГ.

Он также заявил о провале попыток создать «общеевропейский дом с участием России» и встроить Россию в общую архитектуру европейской безопасности.

Накануне посол Украины в Берлине Андрей Мельник обвинил Франка-Вальтера Штайнмайера в том, что тот якобы поддерживает тесные связи с Россией и располагает «паутиной контактов» с Москвой. По мнению Мельника, для Штайнмайера отношения с Россией были и остаются чем-то «фундаментальным, даже святым, что бы ни произошло».