Блинкен заявил о конце "эры после холодной войны"

Эра международных отношений, пришедших на смену холодной войне, завершилась. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на торжественной церемонии установки в стенах Госдепартамента бюста 61-го шефа американской дипломатии Джеймса Бейкера.
«Мы вновь обнаруживаем себя в вихре истории», - сказал Блинкен.
По его словам, «более напористый Китай» бросает вызов мировому укладу, который в течение долгого времени являлся основой безопасности и процветания американцев и всего мира.
91-летний Джеймс Бейкер, возглавлявший Госдепартамент в 1989-1992 годах, выразил обеспокоенность в связи с ситуацией на Украине, отметив, что «ветры войны сильно дуют на Украине», и Западу нужно прилагать еще больше усилий, чтобы насилие не распространялось.
«Считаю, что слишком рано праздновать победу. Некоторые люди склонны к тому, чтобы праздновать сейчас победу, некоторые комментаторы, как мне кажется. Считаю, что слишком рано это делать», - заявил Бейкер.
Джеймс Бейкер в 1988 году возглавлял президентскую предвыборную кампанию Джорджа Буша-старшего, а затем занял в администрации нового президента пост государственного секретаря. Бейкер сыграл важную роль в прекращении холодной войны. 1 июня 1990 года в Вашингтоне совместно с главой МИД СССР Эдуардом Шеварднадзе подписал соглашение о передаче США акватории Берингова моря по разделительной линии Шеварднадзе - Бейкера.