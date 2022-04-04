Блинкен заявил о конце "эры после холодной войны"

Эра международных отношений, пришедших на смену холодной войне, завершилась. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на торжественной церемонии установки в стенах Госдепартамента бюста 61-го шефа американской дипломатии Джеймса Бейкера.

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«Мы вновь обнаруживаем себя в вихре истории», - сказал Блинкен.

По его словам, «более напористый Китай» бросает вызов мировому укладу, который в течение долгого времени являлся основой безопасности и процветания американцев и всего мира.

91-летний Джеймс Бейкер, возглавлявший Госдепартамент в 1989-1992 годах, выразил обеспокоенность в связи с ситуацией на Украине, отметив, что «ветры войны сильно дуют на Украине», и Западу нужно прилагать еще больше усилий, чтобы насилие не распространялось.

«Считаю, что слишком рано праздновать победу. Некоторые люди склонны к тому, чтобы праздновать сейчас победу, некоторые комментаторы, как мне кажется. Считаю, что слишком рано это делать», - заявил Бейкер.