В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 83.59EUR 92.39
Войти в почту
1 час назад

Блинкен заявил о конце "эры после холодной войны"

Вероника Полынина

Эра международных отношений, пришедших на смену холодной войне, завершилась. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на торжественной церемонии установки в стенах Госдепартамента бюста 61-го шефа американской дипломатии Джеймса Бейкера.

Блинкен заявил о конце "эры после холодной войны"
Фото: ReutersReuters

«Мы вновь обнаруживаем себя в вихре истории», - сказал Блинкен.

По его словам, «более напористый Китай» бросает вызов мировому укладу, который в течение долгого времени являлся основой безопасности и процветания американцев и всего мира.

91-летний Джеймс Бейкер, возглавлявший Госдепартамент в 1989-1992 годах, выразил обеспокоенность в связи с ситуацией на Украине, отметив, что «ветры войны сильно дуют на Украине», и Западу нужно прилагать еще больше усилий, чтобы насилие не распространялось.

«Считаю, что слишком рано праздновать победу. Некоторые люди склонны к тому, чтобы праздновать сейчас победу, некоторые комментаторы, как мне кажется. Считаю, что слишком рано это делать», - заявил Бейкер.

Джеймс Бейкер в 1988 году возглавлял президентскую предвыборную кампанию Джорджа Буша-старшего, а затем занял в администрации нового президента пост государственного секретаря. Бейкер сыграл важную роль в прекращении холодной войны. 1 июня 1990 года в Вашингтоне совместно с главой МИД СССР Эдуардом Шеварднадзе подписал соглашение о передаче США акватории Берингова моря по разделительной линии Шеварднадзе - Бейкера.

В мире,Джеймс Бейкер,Энтони Блинкен,БУШ ДЖОРДЖ СТАРШИЙ,Эдуард Шеварднадзе,Госдеп США,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители