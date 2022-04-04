Выдворенный из Болгарии российский дипломат покинул страну

Российский дипломат, первый секретарь посольства РФ, объявленный властями Болгарии персоной нон грата, в понедельник покинул страну. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в посольстве России.
"Наш дипломат пересек границу Болгарии в понедельник, в установленный срок", - сказал ТАСС представитель посольства.
1 апреля МИД Болгарии объявил первого секретаря посольства России в Софии персоной нон грата. Перед этим прокуратура Болгарии уведомила министра иностранных дел Теодору Генчовскую о нерегламентированной разведывательной деятельности, которой якобы занимался один из российских дипломатов. Утверждалось, что подозреваемым является первый секретарь посольства РФ. Доказательств противоправной деятельности российского дипломата диппредставительству представлено не было.
Подробности расследования инцидента представители прокуратуры обещали сообщить на текущей неделе.