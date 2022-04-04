Выдворенный из Болгарии российский дипломат покинул страну

Российский дипломат, первый секретарь посольства РФ , объявленный властями Болгарии персоной нон грата, в понедельник покинул страну. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в посольстве России.

"Наш дипломат пересек границу Болгарии в понедельник, в установленный срок", - сказал ТАСС представитель посольства.

1 апреля МИД Болгарии объявил первого секретаря посольства России в Софии персоной нон грата. Перед этим прокуратура Болгарии уведомила министра иностранных дел Теодору Генчовскую о нерегламентированной разведывательной деятельности, которой якобы занимался один из российских дипломатов. Утверждалось, что подозреваемым является первый секретарь посольства РФ. Доказательств противоправной деятельности российского дипломата диппредставительству представлено не было.