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1 час назад

В Пентагоне прокомментировали информацию о случившемся в Буче

Москва24

В Пентагоне прокомментировали информацию о случившемся в городе Буче Киевской области. В американском ведомстве заявили об отсутствии причин отвергать утверждения Украины.

В Пентагоне прокомментировали информацию о случившемся в Буче
Фото: ТАСС/AP/Andrew HarnikТАСС/AP/Andrew Harnik

"Мы не можем независимо подтвердить сообщения о жестокостях в Буче. Мы видим те же снимки, что и вы", – приводит сообщение Пентагона газета Stars and Stripes.

В ведомстве также отметили необходимость дальнейшего расследования поступающих снимков в рамках вопроса о военных преступлениях.

Ранее Минобороны РФ заявило, что свидетельства о преступлениях российских военнослужащих в городе Буче на Украине являются очередной провокацией. В министерстве добавили, что за время нахождения ВС РФ в населенном пункте ни один местный житель не пострадал.

В Минобороны добавили, что на фотографиях видно, что по прошествии четырех дней тела людей не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах видна несвернувшаяся кровь.

Позднее Генпрокуратура РФ с СК РФ начала проверку публикаций в интернете о ситуации в Буче. В ведомстве отметили, что заявления Украины направлены на дискредитацию российской армии в условиях информационно-пропагандистской войны, которую развязал Запад.

В мире,Следственный комитет,Верховный суд,Минобороны России,Генпрокуратура РФ,Пентагон,
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