МИД Эстонии вызвал посла России

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало в понедельник посла РФ Владимира Липаева, но никаких требований ему предъявлено не было. О вызове посла сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

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Как заявил российскому представителю вице-канцлер МИД Мярт Вольмер, действия РФ на Украине "являются полным пренебрежением не только к международному праву, но и к основным принципам гуманности". По его словам, Таллин солидарен с Киевом и украинским народом, а также готов продолжать ужесточение санкций в отношении России и оказывать военную и политическую поддержку Украине.

В понедельник правительство Литвы приняло решение о понижении статуса российско-литовского дипломатического представительства: кабмин предписал послу РФ покинуть Вильнюс и отозвал литовского посла из Москвы. Будет закрыто генеральное консульство РФ в Клайпеде. Власти Латвии также приняли решение о понижении уровня дипломатических отношений с Россией. Глава дипломатического ведомства Эдгарс Ринкевичс заявил, что о конкретных мерах Рига сообщит после завершения внутренних процедур.