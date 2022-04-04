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1 час назад

Кубинцы пожаловались на проблемы с автозапчастями из-за антироссийских санкций

Елена Прошина

Владеющие российскими автомобилями жители Кубы пожаловались на проблемы с поставками новых машин и запчастей в страну из-за введенных против РФ санкций на Западе. Об этом сообщает AP News.

Антироссийские санкции ударили по кубинцам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, на сегодняшний день основная часть кубинского автопарка состоит из грузовиков, автобусов, легковых автомобилей и тракторов, произведенных в России. Однако техника устаревает и нуждается в запчастях, получить которые сейчас невозможно.

Также жители Кубы ожидают, что западные санкции против России станут проблей еще и для индустрии туризма и финансовых операций с Россией.

«У нас очень много ограничений на безвизовые поездки в другие страны, и РФ — одно из исключений. Даже с учетом расстояния и затрат, связанных с поездками, это был рынок, с которого поступали товары как для официальной торговли, так и для самозанятых кубинцев», — сказал в беседе с AP News профессор в Папском университете Хавериана в Колумбии Павел Видаль Алехандро.

В издании отметили, что глобальные ограничения на транспорт и торговлю с Россией представляют собой особенно серьезную проблему для жителей Кубы ввиду введенного США еще с начала 1960 годов эмбарго в отношении правительства страны.

Согласно статистики государства, на острове насчитывается от 80 до 100 тысяч автомобилей Lada, спрос на запчасти на которые за последнее время вырос на 80%.

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