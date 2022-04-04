Антироссийские санкции ударили по кубинцам

«У нас очень много ограничений на безвизовые поездки в другие страны, и РФ — одно из исключений. Даже с учетом расстояния и затрат, связанных с поездками, это был рынок, с которого поступали товары как для официальной торговли, так и для самозанятых кубинцев», — сказал в беседе с AP News профессор в Папском университете Хавериана в Колумбии Павел Видаль Алехандро.