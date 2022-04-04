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9 минут назад

Литва заблокирует сообщение с Калининградской областью

Вероника Полынина

Власти Литвы рассматривают возможность закрытия границы с Россией и Белоруссией, сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел республики Габриэлюса Ландсбергиса.

Литва заблокирует сообщение с Калининградской областью
Фото: ТАССТАСС

Министр отметил, что пока решения не принято, идут дискуссии, «когда будут приняты решения, которые предстоит выработать, тогда и объявим».

Литва граничит с Калининградской областью.

Ранее стало известно, что правительство Литвы приняло решение понизить статус дипломатического представительства в РФ. Посол России должен будет покинуть Литву, посол Литвы отзывается из России. Также будет закрыто генеральное консульство РФ в Клайпеде.

Литва понижает уровень дипломатических отношений с Россией

Кроме того, власти Литвы решили приостановить прием компаний, которые хотят перенести свой бизнес из России в балтийскую республику. До конца марта в Литву перебрались три международные компании, ранее работавшие в России в сфере информационных технологий. Число сотрудников с членами семей составляет менее 100 человек. Переезд обсуждали еще пять международных компаний. Однако Ландсбергис заявил, что релокация бизнеса из России не отвечает ожиданиям общества.

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