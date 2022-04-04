Литва заблокирует сообщение с Калининградской областью

Власти Литвы рассматривают возможность закрытия границы с Россией и Белоруссией, сообщает ТАСС со ссылкой на министра иностранных дел республики Габриэлюса Ландсбергиса.

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Министр отметил, что пока решения не принято, идут дискуссии, «когда будут приняты решения, которые предстоит выработать, тогда и объявим».

Литва граничит с Калининградской областью.

Ранее стало известно, что правительство Литвы приняло решение понизить статус дипломатического представительства в РФ. Посол России должен будет покинуть Литву, посол Литвы отзывается из России. Также будет закрыто генеральное консульство РФ в Клайпеде.