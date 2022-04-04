Греция обратилась к желающим вступить в ЕС странам

Греция надеется, что все страны, желающие стать членами Евросоюза, введут санкции против России из-за ситуации на Украине. Об этом заявил глава МИД государства Никос Дендиас. Его слова приводит ТАСС.
«Греция участвовала в введении санкций в отношении России, несмотря на цену, которую это решение имело для экономики государства, и я хочу выразить надежду, что все страны, которые с нетерпением ждут европейского будущего и надеются на вступление в Евросоюз, пойдут по этому пути, введут санкции», — сказал Дендиас после встречи с министром иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстрой.
Он назвал военную спецоперацию России на Украине «неприемлемой». По словам Хукстроя, осуждение подобных действий «должно быть незамедлительным».
Также глава МИД Греции заявил, что Генеральное консульство страны вновь начнет работу в Одессе, продолжит оказывать гуманитарную помощь жителям Украины и, по возможности, будет способствовать ее восстановлению.