Греция обратилась к желающим вступить в ЕС странам

«Греция участвовала в введении санкций в отношении России, несмотря на цену, которую это решение имело для экономики государства, и я хочу выразить надежду, что все страны, которые с нетерпением ждут европейского будущего и надеются на вступление в Евросоюз, пойдут по этому пути, введут санкции», — сказал Дендиас после встречи с министром иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстрой.