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1 час назад

В ФРГ признали невозможность отказа от российского газа

Вечерняя Москва

Евросоюз сейчас не может отказаться от поставок российского газа. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

В ФРГ признали невозможность отказа от российского газа
Фото: depositphotosdepositphotos

— На данный момент невозможно остановить поставки газа, — заявил Линднер отвечая на вопрос о новых ограничениях в отношении РФ.

Министр финансов Германии, однако, подчеркнул, что Берлин поддерживает введение антироссийских санкций, передает РИА Новости.

31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о переводе оплаты газа в рубли для «недружественных стран».

Латвийская компания Latvijas Gāze сообщила, что рассматривает возможность платить за газ, поставляемый из России, в рублях. Глава Минэкономики Словакии Рихард Сулик также допустил такую возможность. В то же время страны «Большой семерки» отказались покупать газ по предложенной Россией схеме.

Страны Европы так или иначе вынуждены будут платить за российский газ в рублях. Предложенная Россией схема не нова и меняет для европейских компаний только банк для переводов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

В мире,Кристиан Линднер,Михаил Беляев,Владимир Путин,ЕС,
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