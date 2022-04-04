Австрия не исключила высылку российских дипломатов

Посол России снова вызван в МИД Австрии, страна не исключает высылку российских дипломатов. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг, передает РИА «Новости».

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Он раскритиковал российского посла за заявления, сделанные им в интервью изданию Profil.

«Поэтому его снова вызывают в МИД. Это издевательство над жертвами этой войны, когда одновременно приходят фотографии из Бучи. Мы очень четко скажем послу, что об этом думаем», — подчеркнул министр.

При этом отвечая на вопрос, почему Австрия до сих пор не выслала ни одного российского дипломата, Шалленберг ответил, что он «первый министр иностранных дел Второй республики, объявивший российского дипломата персоной нон грата».

Ранее министр рассказал, что новые санкции в отношении России будут одобрены на этой неделе и могут быть введены в ближайшее время, ЕС сейчас работает над ними.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.