Пока вы не уснули: требование Китая к России и самый проблемный пункт в переговорах Москвы и Киева

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Китайские импортеры сжиженного газа намерены закупать российский СПГ со скидкой. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
Он отметил, что в настоящее время вопрос закупки спотовых партий сжиженного природного газа с большой скидкой обсуждается между крупнейшими китайскими государственными компаниями, среди которых Sinopec и PetroChina, и поставщиками. Источник подчеркнул, что ряд импортеров рассматривает возможность использования российских фирм для участия в тендерах на закупку СПГ от их имени, чтобы скрыть от правительств других стран свои планы поставок газа из РФ.
В переговорах России и Украины есть четыре направления, самое проблемное из них касается украинских границ. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, «знакомый с аспектами» переговоров, и на близкого к администрации президента собеседника.
Первое направление, по данным «Ведомостей», касается внеблокового статуса Украины. По словам источника газеты, до сих пор нет определенности с гарантиями безопасности, которые Украине должны предоставить третьи страны. Собеседник отметил, что в Киеве хотят гарантий по примеру пятой статьи договора НАТО (прямая военная помощь в случае угрозы), но, к примеру, в Британии уже заявили, что такие гарантии вряд ли дадут.
«Если такие гарантии [подобные пятой статье] давать, то их нужно проводить через парламенты стран-гарантов, и не факт, что они будут готовы на это», - заявил глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале пост, сообщив о штурме комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Публикация сопровождается видеороликом, на котором бойцы полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова «замечают» на крыше одного из строений снайпера.
«Наши ребята активно штурмуют металлургический комбинат «Азовсталь», где в данный момент нашли пристанище остатки боевиков нацбатальонов. Помимо всего прочего, наши бойцы заметили ползающего на крыше одного из строений снайпера, который после обнаружения предпринял обреченную на провал попытку удрать», — рассказал Кадыров.
По словам главы Чеченской республики, потери среди личного состава удается минимизировать благодаря слаженным действиями силовиков.
Власти Латвии вслед за Литвой намерены понизить уровень дипломатических отношений с Россией. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил глава МИД республики Эдгарс Ринкевичс.
«Латвия сократит дипломатические отношения с Российской Федерацией. О конкретных решениях будет сообщено по завершении внутренних процедур», — написал Ринкевичс.
По его словам, власти Латвии приняли решение на фоне событий в украинской Буче. Мера включает в себя отзыв посла из Москвы и предписание покинуть республику российскому послу.
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за введение ограничений в отношении России из-за сообщений об «убийствах» в Буче во время спецоперации на Украине. До этого Макрон проводил переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и заявлял, что не будет участником конфликта.
«То, что только что произошло в Буче, требует новой серии санкций и очень четких мер», — сказал Макрон в интервью France Inter.
В Европе должны в ближайшие дни обсудить введение санкций против РФ, считает Макрон, передает Nation News.
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель по-прежнему уверена в правильности своего решения не поддерживать ускоренное вступление Украины в НАТО, которое было принято в 2008 году. Об этом пишет ТАСС.
По данным издания, об этом заявил DPA представитель экс-главы немецкого правительства.
«Экс-канцлер Ангела Меркель поддерживает свои решения в связи с саммитом НАТО в Бухаресте в 2008 году», - говорится в распространенном заявлении.
Стала известна причина трагедии на Волоколамском шоссе. Пассажирский автобус пробил отбойник и упал с эстакады. Два человека погибло. Об этом сообщают РИА Новости.
«При повороте на деревню Матренино рейсовый автобус сообщением Москва — Волоколамск пробил отбойник и упал с эстакады на прилегающую автодорогу», — рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС.
В результате ДТП погибли двое мужчин, еще 13 человек пострадали. Детей в салоне не было. Всего в автобусе находились 20 человек. Обстоятельства происшествия выясняются.
Телеведущая Екатерина Андреева назвала свой настоящий возраст. В интервью блогеру Надежде Стрелец она заявила, что в действительности родилась 27 ноября 1965 года, тогда как из-за «Википедии» многие считают годом ее рождения 1961-й.
«Говорили даже, что мне бывший мэр Москвы Юрий Лужков паспорт выдал. Какой же бред, откуда они все это берут?» — делится она.
Стоимость новых автомобилей в марте в среднем повысилась на 40%. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Коммерсанта», проведенного среди дилеров, и данные «Автостата».
Отмечается, что цены у 26 официально представленных на рынке РФ автоконцернов, которые не скрыли прайс-листы с сайтов, поднялись на 35–45%. Дистрибуторы убирают розничные рекомендованные цены с сайтов в связи с нестабильностью курса и необходимостью частого пересмотра прайс-листов.
В марте два раза дорожала Lada — АвтоВАЗ поднял стоимость на 11–47% в зависимости от модели и комплектации, следует из данных «Автостата». Цена самой популярной иномарки Kia повышалась на 24–39%. По словам директора «Авилон Мерседес-Бенц» Рената Тюктеева на 50–60% росли цены на автомобили верхнего ценового сегмента.