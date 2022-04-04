Пока вы не уснули: требование Китая к России и самый проблемный пункт в переговорах Москвы и Киева

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Китай захотел покупать российский газ со скидкой

Китайские импортеры сжиженного газа намерены закупать российский СПГ со скидкой. Об этом в понедельник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник.

Он отметил, что в настоящее время вопрос закупки спотовых партий сжиженного природного газа с большой скидкой обсуждается между крупнейшими китайскими государственными компаниями, среди которых Sinopec и PetroChina, и поставщиками. Источник подчеркнул, что ряд импортеров рассматривает возможность использования российских фирм для участия в тендерах на закупку СПГ от их имени, чтобы скрыть от правительств других стран свои планы поставок газа из РФ.

Раскрыто содержание переговоров России и Украины

В переговорах России и Украины есть четыре направления, самое проблемное из них касается украинских границ. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, «знакомый с аспектами» переговоров, и на близкого к администрации президента собеседника.

Первое направление, по данным «Ведомостей», касается внеблокового статуса Украины. По словам источника газеты, до сих пор нет определенности с гарантиями безопасности, которые Украине должны предоставить третьи страны. Собеседник отметил, что в Киеве хотят гарантий по примеру пятой статьи договора НАТО (прямая военная помощь в случае угрозы), но, к примеру, в Британии уже заявили, что такие гарантии вряд ли дадут.

«Если такие гарантии [подобные пятой статье] давать, то их нужно проводить через парламенты стран-гарантов, и не факт, что они будут готовы на это», - заявил глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Кадыров показал кадры штурма комбината «Азовсталь» в Мариуполе

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале пост, сообщив о штурме комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Публикация сопровождается видеороликом, на котором бойцы полка имени Ахмата-Хаджи Кадырова «замечают» на крыше одного из строений снайпера.

«Наши ребята активно штурмуют металлургический комбинат «Азовсталь», где в данный момент нашли пристанище остатки боевиков нацбатальонов. Помимо всего прочего, наши бойцы заметили ползающего на крыше одного из строений снайпера, который после обнаружения предпринял обреченную на провал попытку удрать», — рассказал Кадыров.

По словам главы Чеченской республики, потери среди личного состава удается минимизировать благодаря слаженным действиями силовиков.

Еще одна страна объявила о понижении уровня дипотношений с Россией

Власти Латвии вслед за Литвой намерены понизить уровень дипломатических отношений с Россией. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил глава МИД республики Эдгарс Ринкевичс.

«Латвия сократит дипломатические отношения с Российской Федерацией. О конкретных решениях будет сообщено по завершении внутренних процедур», — написал Ринкевичс.

По его словам, власти Латвии приняли решение на фоне событий в украинской Буче. Мера включает в себя отзыв посла из Москвы и предписание покинуть республику российскому послу.

Макрон встал на сторону противников России

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за введение ограничений в отношении России из-за сообщений об «убийствах» в Буче во время спецоперации на Украине. До этого Макрон проводил переговоры с российским лидером Владимиром Путиным и заявлял, что не будет участником конфликта.

«То, что только что произошло в Буче, требует новой серии санкций и очень четких мер», — сказал Макрон в интервью France Inter.

В Европе должны в ближайшие дни обсудить введение санкций против РФ, считает Макрон, передает Nation News.

Меркель вспомнила о своем решении по Украине в 2008 году

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель по-прежнему уверена в правильности своего решения не поддерживать ускоренное вступление Украины в НАТО, которое было принято в 2008 году. Об этом пишет ТАСС.

По данным издания, об этом заявил DPA представитель экс-главы немецкого правительства.

«Экс-канцлер Ангела Меркель поддерживает свои решения в связи с саммитом НАТО в Бухаресте в 2008 году», - говорится в распространенном заявлении.

Названа причина смертельного ДТП с автобусом в Подмосковье

Стала известна причина трагедии на Волоколамском шоссе. Пассажирский автобус пробил отбойник и упал с эстакады. Два человека погибло. Об этом сообщают РИА Новости.

«При повороте на деревню Матренино рейсовый автобус сообщением Москва — Волоколамск пробил отбойник и упал с эстакады на прилегающую автодорогу», — рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС.

В результате ДТП погибли двое мужчин, еще 13 человек пострадали. Детей в салоне не было. Всего в автобусе находились 20 человек. Обстоятельства происшествия выясняются.

Екатерина Андреева раскрыла свой настоящий возраст

Телеведущая Екатерина Андреева назвала свой настоящий возраст. В интервью блогеру Надежде Стрелец она заявила, что в действительности родилась 27 ноября 1965 года, тогда как из-за «Википедии» многие считают годом ее рождения 1961-й.

«Говорили даже, что мне бывший мэр Москвы Юрий Лужков паспорт выдал. Какой же бред, откуда они все это берут?» — делится она.

Автомобили в России подскочили в цене

Стоимость новых автомобилей в марте в среднем повысилась на 40%. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Коммерсанта», проведенного среди дилеров, и данные «Автостата».

Отмечается, что цены у 26 официально представленных на рынке РФ автоконцернов, которые не скрыли прайс-листы с сайтов, поднялись на 35–45%. Дистрибуторы убирают розничные рекомендованные цены с сайтов в связи с нестабильностью курса и необходимостью частого пересмотра прайс-листов.