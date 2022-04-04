Байден назвал самого опасного человека в мире

Президент США Джо Байден считает самым опасным человеком в мире медиамагната Руперта Мердока, следует из книги «Это не пройдет: Трамп, Байден и битва за будущее Америки». С произведением ознакомились репортеры CNN.

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Авторами книги стали репортеры газеты New York Times Джонатан Мартин и Алекс Бернс. Издание выйдет в свет в мае 2022 года.

По данным CNN, Байден назвал Мердока «самым опасным человеком в мире» в середине 2021 года в разговоре с неназванным помощником. Также президент США охарактеризовал Fox News, возглавляемый сыном медиамагната Лакланом, как «одну из самых разрушительных сил в Соединенных Штатах».