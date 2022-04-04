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4 минуты назад

Литва обсуждает возможность закрытия границы с Россией и Белоруссией

ТАССиещё 3

Власти Литвы в связи с событиями на Украине рассматривают вопрос закрытия границы с Россией и Белоруссией. Об этом в понедельник заявил журналистам министр иностранных дел балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис.

Литва собирается закрыть границы с Россией
Фото: ReutersReuters

"Идут дискуссии. Точной даты назвать не могу. Когда будут приняты решения, которые предстоит выработать, тогда и объявим", - сказал он. Как отметил глава МИД, "пока рано говорить об этом вопросе".

Литва понижает уровень дипломатических отношений с Россией

В понедельник Ландсбергис сообщил, что правительством принято решение о понижении статуса российско-литовского дипломатического представительства: кабмин балтийской республики предписал послу РФ покинуть Вильнюс и отозвал литовского посла из Москвы. Будет также закрыто генеральное консульство РФ в Клайпеде.

Литва граничит только с Калининградской областью.

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