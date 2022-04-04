Литва собирается закрыть границы с Россией

Власти Литвы в связи с событиями на Украине рассматривают вопрос закрытия границы с Россией и Белоруссией. Об этом в понедельник заявил журналистам министр иностранных дел балтийской республики Габриэлюс Ландсбергис.
"Идут дискуссии. Точной даты назвать не могу. Когда будут приняты решения, которые предстоит выработать, тогда и объявим", - сказал он. Как отметил глава МИД, "пока рано говорить об этом вопросе".
В понедельник Ландсбергис сообщил, что правительством принято решение о понижении статуса российско-литовского дипломатического представительства: кабмин балтийской республики предписал послу РФ покинуть Вильнюс и отозвал литовского посла из Москвы. Будет также закрыто генеральное консульство РФ в Клайпеде.
Литва граничит только с Калининградской областью.