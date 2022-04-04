Евросоюз готов отправить группу следователей в Бучу

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС готов отправить группу следователей в украинский город Буча, где, по данным западных и местных СМИ, произошло массовое убийство мирных граждан. Фон дер Ляйен в своём Twitter-аккаунте отметила необходимость задокументировать произошедшее в совместной работе трёх органов: Генпрокуратуры Украины, «Европола» и «Евроюста».

Фото: Pool Philip Reynaerts/Keystone Press Agency/Global Look Press Pool Philip Reynaerts/Keystone Press Agency/Global Look Press

Евросоюз готов отправить в Бучу совместные группы следователей, чтобы задокументировать военные преступления во взаимодействии с Генпрокуратурой Украины, «Европолом» и «Евроюстом», — констатировала фон дер Ляйен.

3 апреля в Минобороны России опровергли обвинения киевского режима в якобы убийстве мирных жителей российскими военнослужащими в населённом пункте Буча Киевской области. Там отметили, что заявления украинских властей появились лишь на четвёртый день после отхода российских военных из города.