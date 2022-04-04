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20 минут назад

Латвия вслед за Литвой объявила о понижении уровня дипотношений с Россией

Елена Прошина

Власти Латвии вслед за Литвой намерены понизить уровень дипломатических отношений с Россией. Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил глава МИД республики Эдгарс Ринкевичс.

Еще одна страна объявила о понижении уровня дипотношений с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Латвия сократит дипломатические отношения с Российской Федерацией. О конкретных решениях будет сообщено по завершении внутренних процедур», — написал Ринкевичс.

Литва понижает уровень дипломатических отношений с Россией

По его словам, власти Латвии приняли решение на фоне событий в украинской Буче. Мера включает в себя отзыв посла из Москвы и предписание покинуть республику российскому послу.

Ранее решение понизить дипотношения с Россией приняли власти Литвы.

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