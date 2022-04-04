Еще одна страна объявила о понижении уровня дипотношений с Россией

Власти Латвии вслед за Литвой намерены понизить уровень дипломатических отношений с Россией . Об этом в своем Twitter-аккаунте сообщил глава МИД республики Эдгарс Ринкевичс.

«Латвия сократит дипломатические отношения с Российской Федерацией. О конкретных решениях будет сообщено по завершении внутренних процедур», — написал Ринкевичс.

По его словам, власти Латвии приняли решение на фоне событий в украинской Буче. Мера включает в себя отзыв посла из Москвы и предписание покинуть республику российскому послу.