Заседание СБ ООН по запросам РФ и Украины пройдет 5 апреля

Заседание Совета Безопасности ООН по запросу РФ и Украины пройдет 5 апреля в 17.00 мск, такая информация опубликована в программе работы организации.

Фото: Stephanie Keith /Reuters Stephanie Keith /Reuters

До этого стало известно, что РФ запрашивала проведение 4 апреля экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи со случившимся в городе Буча в Киевской области.

Ранее украинские власти и ряд зарубежных СМИ распространили информацию о массовых убийствах мирных жителей Бучи, сообщив, что это совершили российские военные.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась, назвав растиражированные видеокадры и фото из Бучи, а также последовавшие заявления западных стран «заказной историей». В Минобороны РФ, в свою очередь, сказали, что обвинения Киева в отношении военных РФ — это «очередная провокация», а фотографии и видеозаписи из Бучи — «очередная постановка киевского режима для западных СМИ».

Впоследствии глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать процессуальную оценку видеоролику об «убийстве мирных жителей» в Буче.