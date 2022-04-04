В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 83.59EUR 92.39
Войти в почту
2 часа назад

Заседание СБ ООН по запросам РФ и Украины пройдет 5 апреля

Газета.Ruиещё 1

Заседание Совета Безопасности ООН по запросу РФ и Украины пройдет 5 апреля в 17.00 мск, такая информация опубликована в программе работы организации.

Заседание СБ ООН по запросам РФ и Украины пройдет 5 апреля
Фото: Stephanie Keith /ReutersStephanie Keith /Reuters

До этого стало известно, что РФ запрашивала проведение 4 апреля экстренного заседания Совета Безопасности ООН в связи со случившимся в городе Буча в Киевской области.

Ранее украинские власти и ряд зарубежных СМИ распространили информацию о массовых убийствах мирных жителей Бучи, сообщив, что это совершили российские военные.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась, назвав растиражированные видеокадры и фото из Бучи, а также последовавшие заявления западных стран «заказной историей». В Минобороны РФ, в свою очередь, сказали, что обвинения Киева в отношении военных РФ — это «очередная провокация», а фотографии и видеозаписи из Бучи — «очередная постановка киевского режима для западных СМИ».

Впоследствии глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать процессуальную оценку видеоролику об «убийстве мирных жителей» в Буче.

Последние новости
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители