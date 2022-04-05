Грузия оскорбилась на заявления Киева

ТБИЛИСИ, 5 апреля. /ТАСС/. Украина стала "заповедником грузинских преступников", выдачи которых безрезультатно добивается Тбилиси. Об этом во вторник заявила вице-премьер Грузии, министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани, комментируя заявления украинских властей о якобы контрабанде санкционных товаров в РФ.

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"К сожалению, Украина еще во время моего пребывания на посту министра юстиции стала заповедником сбежавших из Грузии преступников. Поэтому я бы пожелала, чтобы правительство Украины не верило рассказам этих преступников и сотрудничало бы не со сбежавшей от нас радикальной оппозицией, а с правительством Грузии", - сказала Цулукиани, которая возглавляла Минюст Грузии с 2012 по 2020 год.

Она также добавила, что границы Грузии контролируются хорошо и обвинения в якобы контрабанде санкционных товаров являются ложью. "Я хочу сказать госпоже [вице-премьеру Украины Ирине] Верещук: "Дорогая коллега, я уверяю вас и хочу, чтобы вы поверили, что границы Грузии контролируются именно для того, чтобы никакой санкционный материал, товар, будь то военного или двойного назначения, не обошелся без строгого таможенного мониторинга. Это реальность. Все остальное - это грязная ложь", - заключила она.

Требование извинений

Глава комитета по правам человека и гражданской интеграции парламента Грузии Михаил Сарджвеладзе потребовал от украинской стороны принести извинения, если не будут предоставлены конкретные факты о контрабанде товаров. "Исключено, чтобы такие обвинения и заявления (о контрабанде товаров в РФ - прим. ТАСС) имели какие-то основания. То состояние, в котором находится сейчас Украина, думаю, призывает нас к определенной осторожности и, с другой стороны, сковывает нас в возможности делать релевантные шаги с точки зрения установления истины. Такие заявления без доказательств являются недопустимыми. Если не будет доказательств, тогда должно последовать извинение", - сказал Сарджвеладзе.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук в понедельник в беседе с грузинским телеканалом "Формула" со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины заявила, что Тбилиси и Москва якобы ведут переговоры о налаживании "контрабандного пути" для перевозки оружия. Данное заявление осудили в правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" и в министерстве финансов республики.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 25 февраля заявил, что республика не планирует вводить санкции против России в связи с ситуацией на Украине. 1 марта президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла из Тбилиси для консультаций, а 31 марта принял решение о его возвращении из страны.