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1 час назад

В парламенте Грузии назвали оскорблением заявление Киева о помощи РФ в контрабанде оружия

ТАСС

Заявления украинских властей о том, что Грузия якобы пытается помочь РФ в контрабанде оружия, не соответствуют действительности и являются оскорбительными. Об этом в понедельник сообщил журналистам вице-спикер парламента Грузии Георгий Кахиани.

Грузия оскорбилась на заявления Киева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вице-премьер Украины Ирина Верещук в беседе с грузинским телеканалом "Формула" со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины ранее заявила, что Тбилиси и Москва якобы ведут переговоры о налаживании "контрабандного пути" для перевозки оружия.

"Мягко говоря, это (обвинения властей Украины - прим. ТАСС) никак не соответствует действительности. Я бы и по-другому сказал, что это является оскорбительным для нашей страны. <...> Возникают вопросы, почему может появится такое мнение. Не связано ли это с той гибридной войной, которая ведется против нашей страны?", - сказал Кахиани.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 25 февраля заявил, что республика не планирует вводить санкции против России в связи с ситуацией на Украине. 1 марта президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла из Тбилиси для консультаций, а 31 марта принял решение о его возвращении из страны.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны.

В мире,Ирина Верещук,Ираклий Гарибашвили,Владимир Зеленский,Владимир Путин,
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