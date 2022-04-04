«Должна исчезнуть»: в Польше призвали избавиться от российской культуры

Польский вице-премьер, глава Минкультуры Петр Глиньский считает, что российская культура должна исчезнуть из общественного пространства в связи с событиями на Украине.

"Сейчас не время для российского балета, уже не говоря о хоре [им. А.В.] Александрова. Сейчас не сезон для [Антона] Чехова и даже [Александра] Пушкина. Российская культура должна исчезнуть из общественного пространства", - заявил Глиньский в понедельник журналистам в Люксембурге на полях заседания Совета ЕС по вопросам образования, молодежи, культуры и спорта. Выступление транслировало Польское телевидение.

По его словам, в Польше "по достоинству оценивают достижения российской культуры в музыке или литературе, потому что они на высоком уровне", но сейчас нужно учитывать контекст событий на Украине.

События на Украине привели к становлению русофобии мейнстримом. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает РИА Новости.

Политик признал русофобию в Польше очевидностью, в которой функционирует страна.

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«Так стало, уважаемые господа, что в контексте того страшного события, которым является война на Украине, Польша устанавливает здесь стандарты определенного рода. То, что ранее называлось русофобией, сегодня уже является мейнстримом», — сказал он.

Ранее Моравецкий предложил Евросоюзу остановить выдачу виз гражданам России. Он уточнил, что такой шаг был бы возможен в рамках новых санкций Запада против Москвы. По его словам, согласовать эту меру следует «как можно скорее, лучше всего уже в эти выходные».

Премьер также рассказал, что Польша в апреле или мае этого года откажется от российского угля. Варшава пошла на это, несмотря на отсутствия согласия со стороны всех членов ЕС. Российские поставки планируют заменить на уголь из ЮАР, Австралии или Колумбии.

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что польский премьер-министр Матеуш Моравецкий «слетел с катушек» на почве русофобии, после того как поляк предложил ввести санкции против всех членов российской партии «Единая Россия», сообщает ТАСС. В ответ Медведев предложить рассмотреть возможность введения рестрикций против членов польской партии «Право и справедливость» (PiS).

В ответ на инициативу окончательно слетевшего с катушек на почве русофобии польского псевдопремьера Моравецкого, предложившего ввести санкции против всех членов партии «Единая Россия», можно рассмотреть вопрос о введении симметричных санкций против всех членов и вообще всех голосующих за польскую партию с неблагозвучным названием PiS, — сказал он.

Моравецкий в ходе пресс-конференции в Варшаве предложил Евросоюзу наложить санкции на всех партийных членов «Единой России». На конец 2021 года в ней состояли более 2,3 млн человек.

Помимо этого он предложил запретить выдачу шенгенских виз гражданам России. По его словам, выдавать визы нужно только тем россиянам, которые хотят покинуть территорию своей страны.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что интересы граждан Польши стали жертвой русофобии западных политиков, передает RT.

"Сейчас интересы граждан Польши принесены в жертву русофобии этих бездарных политиков и их кукловодов из-за океана с явными признаками старческого маразма", – заявил Медведев.

Он отметил, что решение отказаться от закупок российского газа, нефти и угля, а также противодействие "Северному потоку – 2" уже нанесли экономике Польши серьезный ущерб. По словам Медведева, ситуация только усугубится.

"То же касается и многих других шагов, в основе которых не экономика, а политиканство под видом дерусификации", – сказал Медведев, добавив, что экономическое сотрудничество с Россией Польше выгодно, а человеческие связи – незаменимы.

Также Медведев отметил важность культурного и научного обмена между родинами А. Пушкина и А. Мицкевича, П. Чайковского и Ф. Шопена, М. Ломоносова и Н. Коперника.

"И, скорее всего, тогда и сделают правильный выбор – сами, без подсказок и нажима со стороны страдающих деменцией заокеанских элит", – заключил Медведев.

Ранее Медведев заявил, что у России достаточно мощи, чтобы поставить на место всех своих недругов. Причинами нынешнего обострения международной ситуации он назвал русофобию Запада, которая, по его мнению, никогда не достигнет дна, расширение НАТО, экономическую и информационную войну против России и преследование россиян за рубежом.

Ситуация осложнилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Политика Варшавы вызывает обеспокоенность своей воинственностью и антироссийским настроем, заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя желание Польши разместить у себя ядерное оружие.

Напомним, что об этом заявил польский вице-премьер Ярослав Качиньский в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag .

"В целом, линия польского руководства последнее время вызывает глубокую обеспокоенность: линия чрезвычайно воинственная, антироссийская, и предлагаемые действия, конечно, могут привести лишь к дальнейшему росту напряженности на континенте", - оценил Песков.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила на брифинге, что Польша занимается разрушением отношений с РФ, сообщает РИА «Новости».

«Просто разрушение двухсторонних отношений без фиксации де-юре, де-факто. Объяснить подобные заявления можно лишь зашкаливающей русофобией и застарелыми собственными проблемами», — сказала она, прокомментировав предложения о якобы возможной высылке посла РФ из Польши.

Ранее Польшу покинули 45 российских дипломатов, на выдворении которых до этого настаивала Польша. По данным сайта российского посольства, в нем работает чуть более 50 человек.

Сам посол России в Варшаве Сергей Андреев отметил, что по его словам, текущая ситуация между двумя странами может привести к взаимному закрытию посольств с Польшей, хотя до разрыва отношений не дойдет. Дипломат добавил, что Варшава не дала согласия на приезд новых дипломатов на замену высланным, что сильно урежет возможности для нормальной работы.

Польша требует от стран Евросоюза ввести санкции против России, но при этом сама так и не приняла никаких мер экономического воздействия на Москву. Об этом заявил в интервью Radio ZET экс-министр иностранных дел страны Радослав Сикорский.

Я обеспокоен тем, что в то время, как Запад вводит болезненные и для себя санкции, я не могу вспомнить, какие санкции ввела Польша, — сказал Сикорский.

Он отметил, что правительство страны бездействует, ссылаясь при этом на конституцию государства, а российский уголь «и далее течёт широким потоком через польскую границу».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил о подготовке, совместно со Словенией и Чехией, плана из десяти пунктов по поддержке Украины. В рамках плана предполагается отключить от SWIFT все российские банки, исключить страну из всех международных организаций, приостановить визы для всех россиян и ввести отдельные санкции в отношении членов партии «Единая Россия».

В свою очередь, вице-премьер Польши Ярослав Качиньский выступил с предложением отправить на Украину вооружённую миротворческую миссию НАТО. Главной целью этой группы, по мнению политика, станет оказание гуманитарной помощи. Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг ответил на инициативу польского коллеги отказом.

Совет Европы по предложению Италии учредил Европейский год украинской культуры. Об этом заявил министр культуры Италии Дарио Франческини, пишет РИА Новости.

По его словам, Киеву будет выделена помощь для сохранения и развития культурной отрасли и поддержки ее представителей.

«Украина получит необходимую помощь для реагирования на угрозы ее культурному наследию и его сохранения с помощью всех возможных технических и правовых инструментов, предлагаемых конвенциями в сфере культуры», — отметил министр.

Ранее комитет министров СЕ в ходе анонимного голосования принял решение об официальном исключении из организации России. Страна перестала быть членом СЕ с 16 марта.

МИД России 10 марта заявил о необратимом разрушении Совета Европы и объявил о прекращении участия России в организации. В министерстве, объясняя позицию Москвы, назвали СЕ площадкой для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования.

Cпецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой раскритиковал переименование «Русских танцовщиц» французского художника-импрессиониста Эдгара Дега в «украинских» Национальной галереей в Лондоне.

По мнению Швыдкого, это недальновидно.

«Строго говоря, это еще один образец политического кретинизма, я прошу прощения за резкость. Потому что, во-первых, это нарушает авторское право художника. Во-вторых, с таким же успехом можно назвать всех русских писателей украинскими», — цитирует Швыдкого РИА «Новости».

Швыдкой уверен, что «жизнь расставит все по своим местам.

«А для такого солидного учреждения, как Национальная галерея в Лондоне, которая много десятилетий работает с российскими музеями, такой политический гротеск, с моей точки зрения, непозволителен. Как говорится, бог им судья», — говорит он.

Ранее сообщалось, что Национальная галерея в Лондоне изменила название картины Эдгара Дега «Русские танцовщицы» — теперь это «Украинские танцовщицы». На пастели изображены танцующие девушки, на их головах венки с желтыми, голубыми и красными лентами и цветами.