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1 час назад

Главы МИД КНР и Панамы выступили против антироссийских санкций Запада из-за Украины

ТАСС

Министр иностранных дел КНР Ван И и его панамская коллега Эрика Муйнес в понедельник обсудили в районе Туньси (город Хуаншань, восточная провинция Аньхой) ситуацию на Украине, высказавшись против односторонних санкций Запада в отношении России. Об этом сообщило китайское внешнеполитическое ведомство.

КНР и Панама выступили против антироссийских санкций
Фото: Global Look PressGlobal Look Press

"Стороны обменялись мнениями по украинской проблеме, - говорится в информационном материале, опубликованном на сайте МИД Китая. - Муйнес заявила, что Панама не одобряет спонтанное применение односторонних международных санкций и предпримет все возможные усилия для того, чтобы Панамский канал сохранял долгосрочную нейтральную позицию".

Ван И подчеркнул, что КНР поддерживает неизменный нейтралитет Панамы и стремится сообща, объединив усилия с другими развивающимися странами, отстаивать подлинные принципы многостороннего сотрудничества. Он уточнил, что Пекин готов "объявить бойкот односторонней политике и противостоять гегемонии" отдельных стран.

Муйнес указала на важное стратегическое значение Панамы и выразила надежду на поддержку Китая.

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