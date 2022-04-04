КНР и Панама выступили против антироссийских санкций

Министр иностранных дел КНР Ван И и его панамская коллега Эрика Муйнес в понедельник обсудили в районе Туньси (город Хуаншань, восточная провинция Аньхой) ситуацию на Украине, высказавшись против односторонних санкций Запада в отношении России. Об этом сообщило китайское внешнеполитическое ведомство.
"Стороны обменялись мнениями по украинской проблеме, - говорится в информационном материале, опубликованном на сайте МИД Китая. - Муйнес заявила, что Панама не одобряет спонтанное применение односторонних международных санкций и предпримет все возможные усилия для того, чтобы Панамский канал сохранял долгосрочную нейтральную позицию".
Ван И подчеркнул, что КНР поддерживает неизменный нейтралитет Панамы и стремится сообща, объединив усилия с другими развивающимися странами, отстаивать подлинные принципы многостороннего сотрудничества. Он уточнил, что Пекин готов "объявить бойкот односторонней политике и противостоять гегемонии" отдельных стран.
Муйнес указала на важное стратегическое значение Панамы и выразила надежду на поддержку Китая.