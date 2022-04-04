КНР и Панама выступили против антироссийских санкций

Министр иностранных дел КНР Ван И и его панамская коллега Эрика Муйнес в понедельник обсудили в районе Туньси (город Хуаншань, восточная провинция Аньхой) ситуацию на Украине, высказавшись против односторонних санкций Запада в отношении России. Об этом сообщило китайское внешнеполитическое ведомство.