ЕС намерен направить следователей в Бучу

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о намерении направить в Бучу следователей, которые будут работать во взаимодействии с Генпрокуратурой Украины, "Европолом" и "Евроюстом".

Фото: РИА Новости РИА Новости

"Евросоюз готов отправить в Бучу совместные группы следователей, чтобы задокументировать военные преступления во взаимодействии с Генпрокуратурой Украины, "Европолом" и "Евроюстом", - написала она в понедельник в "Твиттере".

Ранее в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал "фейковой атакой" ситуацию в украинском городе Буча. По его словам, там была устроена инсценировка, которую на Украине и на Западе разгоняют по всем каналам и социальным сетям. Глава российского дипломатического ведомства отметил, что Москва рассматривает ситуацию в Буче как провокацию, угрожающую международному миру и безопасности, и будет требовать от Великобритании, председательствующей в Совбезе ООН, проведения заседания по этой теме.

В Минобороны России 3 апреля опровергли обвинения со стороны киевского режима в убийстве мирных жителей в населенном пункте Буча Киевской области. В ведомстве заявили, что Вооруженные силы РФ полностью покинули Бучу еще 30 марта, а "свидетельства преступлений" появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники Службы безопасности Украины. В Минобороны РФ также подчеркнули, что 31 марта мэр Бучи Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе российских военных нет, не упомянув при этом о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях.