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1 час назад

Госдеп объявил о начале работы нового Бюро по киберпространству и цифровой политике

ТАСС

Госдепартамент США объявил в понедельник о начале работы в ведомстве нового Бюро по киберпространству и цифровой политике, которое будет заниматься вопросами международной безопасности в киберпространстве, международной цифровой политики и цифровой свободы. Об этом сообщила пресс-служба Госдепартамента.

В США заработало новое Бюро по киберпространству и цифровой политике
Фото: commons.wikimedia.org.commons.wikimedia.org.

"Бюро по киберпространству и цифровой политике, которое является ключевым элементом модернизационной повестки госсекретаря [Энтони] Блинкена, будет заниматься вызовами в сфере национальной безопасности, экономическими возможностями и вопросами того, какое влияние киберсфера, цифровые технологии и цифровая политика оказывают на американские ценности", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что бюро возглавит посол по особым поручениям, кандидатура которого должна будет утверждена Сенатом Конгресса США. Подразделение будет состоять из трех отделов: международной безопасности в киберпространстве, международной информационной и коммуникационной политики, а также цифровой свободы.

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