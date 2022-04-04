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22 минуты назад

Литва решила выслать российского посла

Алиса Селезнёва

Принято решение понизить уровень дипломатических отношений с Россией и выслать из страны российского посла. Об этом заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Литва также отзывает своего посла из России и закрывает консульство в Клайпеде. Об этих решениях были уведомлены представители посольства России в Вильнюсе, вызванные в МИД, отмечается в сообщении на сайте литовского внешнеполитического ведомства.

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис подчеркнул, что Литва осуждает действия российских военных на Украине. В том числе и то, что произошло в Буче.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины». На фоне этого странами Запада были введены жесткие антироссийские санкции.

Ранее украинская сторона обвинила российских военных в убийстве мирных жителей в городе Буча Киевской области. Министерство обороны России назвало эту информацию провокацией, напомнив, что шокирующие кадры появились лишь на четвертый день после выхода войск РФ из города.

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