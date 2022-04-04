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24 минуты назад

В Стокгольме не сочли целесообразным переименование улицы, где находится посольство РФ

ТАСС

Комиссия по названиям Стокгольмской мэрии не считает целесообразным переименование улицы, на которой находится посольство России в Швеции. Об этом в понедельник сообщает телеканал TV4.

В Стокгольме не стали переименовывать улицу с посольством РФ
Фото: CC BY-SA 2.0 CC BY-SA 2.0

В связи с военными событиями на Украине сюда поступил ряд предложений об изменении названия Ёрвельсгатан на новое, которое было бы связано с Украиной.

"Надо быть очень осторожным при изменении названий улиц. Для этого должны быть очень веские причины, иначе у тех названий, что сейчас существуют, могут быть проблемы", - пояснил председатель комиссии Олле Сеттерберг.

По его словам, в отношении переименования Ёрвельсгатан от общественности поступило уже много разных мнений и соображений. В том числе и от живущих на этой улице, которые хотели бы сохранить прежнее название, данное в честь Карлов Кристофферов Ёрвелов старшего и младшего, отца и сына, библиотекаря-журналиста и архитектора.

"Мы не считаем, что можно давать улицам имя еще живущего человека, такого, как Зеленский. В Стокгольме мы так не поступаем", - отметил Сеттерберг.

По его словам, его комиссия предлагает рассмотреть возможность переименования частей расположенного неподалеку парка Мариебергспаркен, дав им, например, такие названия, как "Площадь свободы слова", "Площадь солидарности", "Свободная Украина".

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