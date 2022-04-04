Китайцы предостерегли Финляндию и Швецию от вступления в НАТО

Читатели китайского издания «Гуаньча» посоветовали Финляндии и Швеции задуматься о последствиях вступления в НАТО и припомнили Украину.

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«Приглашение в клуб дьявола», – отметил Zhengzhoumo, сообщает РИА «Новости».

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«Только Финляндия и Швеция не торопятся вступать. Российские истребители недавно совершили полет над Швецией. Если вы хотите быстро вступить, тогда потом придется драться сами знаете с кем!» – утверждает guan_16459857502383.

«Украина: почему такая большая разница?» – сыронизировал пользователь с ником Кит

«Хэй-хэй, встретившись с русским молотом, вы точно пожалеете об этом решении», – считает Афа.

«Финляндия и Швеция: спасибо, я не хочу быть следующей Украиной», – написал guan_16127539471141.

«НАТО нужно расформировать немедленно. Европейцы действительно глупые. НАТО – веревка, которую США надевают на шеи европейцев. А европейцы еще не проснулись!» – выразил мнение еще один комментатор.

«Это поколение европейских лидеров не прошло через трагическую Вторую мировую войну и не знает правильной истории. Шумные выборы для них – всего лишь спектакль. Большинство политиков и людей, пришедших к власти, не могут точно и объективно оценить поведение России. Поэтому при провокациях Британии и США на примирение между Европой и Россией остается только надеяться», – подытожили читатели.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что, если Финляндия и Швеция сами захотят вступить в НАТО, то альянс будет рад их видеть в своих рядах и обеспечит им возможность быстрого вступления.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что стране в течение весны необходимо пересмотреть вопрос о вступлении в НАТО.

Представитель СДП Эеро Хейнялуома заявил, что вопрос о членстве Финляндии в НАТО был решен в день начала спецоперации России на Украине. Председатель СДП, премьер-министр Санна Марин, в свою очередь, сообщила, что в Финляндии этой весной состоится широкомасштабная общественная дискуссия о возможном членстве в НАТО.