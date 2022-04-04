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31 минуту назад

Глава Deutsche Bank назвал последствия отказа от российского газа для ЕС

Мария Иванова

Глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг заявил, что ЕС столкнется с рецессией в случае резкого отказа от российского газа. Об этом сообщает ТАСС.

Глава Deutsche Bank назвал последствия отказа от российского газа для ЕС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С эмоциональной точки зрения можно понять любое требование ввести эмбарго», - подчеркнул Зевинг.

В то же время он отметил, что в случае эмбарго немецкая и европейская экономика, скорее всего, окажутся в рецессии с «долгосрочными последствиями».

По оценкам Еврокомиссии, Россия поставляет 40 процентов газа, более 25 процентов нефти и почти 50 процентов угля, которые потребляет ЕС.

В ЕК ранее заявили, что считают возможным сократить потребление газа на две трети в этом году и полностью отказаться от поставок из России «задолго до 2030 года». В ЕК рассчитывают, что треть поставок из РФ может заменить сжиженный природный газ из США и Катара.

Глава немецкого энергетического концерна E.On Леонард Бирнбаум ранее заявил, что отказ от российского газа в ближайшем будущем невозможен, на это потребовалось бы около трех лет.

Он предостерег от недооценки опасностей дефицита в случае, если Россия прекратит поставки. По его мнению, в такой ситуации остановились бы целые области промышленности, в том числе автомобильные заводы.

Лидеры профсоюза работников химической промышленности IGBCE, IG Metall и профсоюза работников сфер строительства, машиностроения и сельского хозяйства IG Bau заявили, что в случае эмбарго предприятия закроются в течение нескольких недель.

В мире,Еврокомиссия,ЕС,
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