В Польше потребовали запретить российскую культуру

Российская культура должна исчезнуть из общественного пространства. Такое мнение высказал вице-премьер правительства Польши, министр культуры и национального наследия Петр Глиньский, пишет РИА Новости.
Об этом он заявил журналистам в Люксембурге, где проходит заседание Совета ЕС по вопросам образования, молодежи, культуры и спорта (EYCS).
«В данный момент не время для российского балета, не сезон для Чехова или даже Пушкина. Я уже не говорю про Ансамбль Александрова», - заявил Глиньский.
Он призвал исключить российскую культуру из общественного пространства из-за украинского кризиса.
«Мы ценим достижения этой культуры в музыке или литературе. Они на высшем уровне, но мы имеем дело со страной, которая сошла с ума», - заявил он.
Ранее после начала российской спецоперации на Украине Кардиффский филармонический оркестр решил убрать из программы увертюру композитора Петра Чайковского «1812 год», назвав ее исполнение «недопустимым в такое время». Из концерта Камерного оркестра «Амадеус» Польского радио, прошедшего 13 марта, убрали произведение Чайковского «Серенада для струнного оркестра op. 48». А администрация Миланского университета Бикокка поручила приостановить лекции по творчеству русского писателя Федора Достоевского, но позже отозвала свой запрет.