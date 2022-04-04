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13 минут назад

Жители Австрии столкнулись с хамским поведением беженцев с Украины

Слово и Дело

Украинские беженцы, прибывшие в Австрию, проявляют хамское отношение к местным жителям. Об этом сообщает издание News.Ru со ссылкой на заявление жительницы Инсбрука по имени Патимат.

Жители Австрии столкнулись с хамским поведением беженцев с Украины
Фото: ReutersReuters

По словам женщины, жители Австрии не рады наплыву украинских беженцев. Особое возмущение у австрийцев вызывает поведение украинских граждан, считающих, что «им теперь все должны».

«У знакомой полячки в парикмахерскую пришла украинка и говорит: "Давайте стригите меня, платить не буду". Есть такие истории, но это, скорее всего, минимально, то есть не все такие», — рассказала Патимат.

Жительница Инсбрука также подчеркнула, что в Австрии высокие налоги, часть которых уходит на поддержку прибывших в страну беженцев. По ее словам, австрийцы опасаются повышения цен и усугубления финансового кризиса.

Напомним, что 24 февраля Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. ВС РФ производят удары только по объектам военной инфраструктуры. Кроме того, российская сторона организует гуманитарные коридоры для мирного населения окруженных городов. Однако украинские радикалы под угрозой расстрела запрещают жителям покидать опасную территорию.

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