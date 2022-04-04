Жители Австрии столкнулись с хамским поведением беженцев с Украины

Украинские беженцы, прибывшие в Австрию, проявляют хамское отношение к местным жителям. Об этом сообщает издание News.Ru со ссылкой на заявление жительницы Инсбрука по имени Патимат.

Фото: Reuters Reuters

По словам женщины, жители Австрии не рады наплыву украинских беженцев. Особое возмущение у австрийцев вызывает поведение украинских граждан, считающих, что «им теперь все должны».

«У знакомой полячки в парикмахерскую пришла украинка и говорит: "Давайте стригите меня, платить не буду". Есть такие истории, но это, скорее всего, минимально, то есть не все такие», — рассказала Патимат.

Жительница Инсбрука также подчеркнула, что в Австрии высокие налоги, часть которых уходит на поддержку прибывших в страну беженцев. По ее словам, австрийцы опасаются повышения цен и усугубления финансового кризиса.