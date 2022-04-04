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45 минут назад

Жительница Австрии рассказала о поведении украинских беженцев

Елена Прошина

Жители Европы не устают жаловаться на прибывших беженцев из Украины. По словам жительницы австрийского Инсбрука Патимат, украинцы ведут себя так, как будто «им теперь все должны».

"Им теперь все должны": жителей Австрии возмутили украинские беженцы
Фото: ReutersReuters

По последним данным, в Австрию прибыло 230 тыс. украинских беженцев. По признанию австрийки, многие считают, что им теперь все должны помогать.

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«У знакомой полячки в парикмахерскую пришла украинка и говорит: "Давайте стригите меня, платить не буду". Есть такие истории, но это, скорее всего, минимально, то есть не все такие», — рассказала девушка NEWS.ru.

В целом, австрийцы не рады наплыву беженцев. Местные жители понимают, что это деньги с их зарплат, а в стране и так большие налоги.

«Я сама знаю, что до украинских беженцев австрийцы не хотели и других. По сравнению с Германией Австрия поменьше принимает беженцев. Люди не рады, и так здесь цены дорожают и кризис, возможно, не за горами в связи с этой ситуацией. Напряжение в какой-то степени вырастает», — объяснила Патимат.

По ее словам, власти Инсбрука разослали электронные письма жителям с призывом о помощи украинским беженцам, в том числе материальной. К примеру, просят разместить их в своих квартирах. В стране есть активисты, но далеко не все хотят помогать, так как у многих «своих проблем хватает».

Она также рассказала, что в Австрии активно разворачивается большая кампания против России. К примеру, на центральной улице Инсбрука повесили украинские флаги и плакаты в поддержку этой страны, а местных жителей настраивают на определенное отношение к ситуации. Патимат также добавила, что в стране есть русофобия, но это единичные случаи.

«Даже люди, которые выходили на митинги против обязательной вакцинации где-то недели три назад, гуляли еще с российскими флагами и писали, что мы не дадим нас обмануть. Понимают, что это очередная волна пропаганды. Все по-разному думают», — рассказала она.

По ее словам, некоторые европейцы, особенно поляки, думают, что Владимир Путин хочет захватить весь мир, «сейчас на Европу пойдет». При этом Патимат отмечает, что сейчас стало спокойнее, чем в начале спецоперации.

В мире,Владимир Путин,
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