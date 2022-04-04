США будет добиваться исключения РФ из Совета ООН по правам человека

Постоянные представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Вашингтон будет добиваться исключения России из Совета ООН по правам человека (СПЧ). Об этом сообщает Reuters.

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«Это (участие РФ в СПЧ) неправильно, поэтому мы считаем, что Генассамблее ООН пора проголосовать за то, чтобы ее отстранили», — сказала дипломат.

Согласно правилам организации, государство можно отстранить от участия в Совете, если за это проголосуют две трети стран в Генассамблее.

В марте ряд сенаторов США попросили Белый дом выступить с инициативой об исключении РФ из Совета ООН по правам человека.

В ответ на это официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик заявил, что исключение России из состава СПЧ создаст опасный прецедент.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.