Эстония выступает за введение санкций против энергетического сектора РФ

Европейский союз (ЕС) должен ускорить введение новых санкций против России, а также включить в них ограничения против энергетического сектора. Об этом в понедельник заявила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс, сообщает агентство Reuters.

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"Мы должны продолжать оказывать давление на Россию, чтобы она прекратила эту войну, и, с нашей точки зрения, мы должны ускорить принятие следующего пакета санкций на уровне ЕС", - заявила глава МИД.

Она также призвала "ввести санкции в отношении энергетического сектора", обосновав это тем, что "не должно быть никаких ограничений для санкций".