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1 час назад

Reuters: Эстония выступает за введение санкций против энергетического сектора России

ТАСС

Европейский союз (ЕС) должен ускорить введение новых санкций против России, а также включить в них ограничения против энергетического сектора. Об этом в понедельник заявила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс, сообщает агентство Reuters.

Эстония выступает за введение санкций против энергетического сектора РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Мы должны продолжать оказывать давление на Россию, чтобы она прекратила эту войну, и, с нашей точки зрения, мы должны ускорить принятие следующего пакета санкций на уровне ЕС", - заявила глава МИД.

Она также призвала "ввести санкции в отношении энергетического сектора", обосновав это тем, что "не должно быть никаких ограничений для санкций".

Ранее эстонский дипломат уже предлагала приостановить на уровне ЕС перевод средств России за поставляемые ею энергоресурсы и направить эти деньги на восстановление Украины. Как отмечала министр, на фоне украинского кризиса Эстония продолжит оказание помощи Киеву, будет стремиться к усилению политической и экономической изоляции России, а также проводить меры по укреплению собственной безопасности.

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