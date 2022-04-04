Эстония выступает за введение санкций против энергетического сектора РФ

Европейский союз (ЕС) должен ускорить введение новых санкций против России, а также включить в них ограничения против энергетического сектора. Об этом в понедельник заявила министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс, сообщает агентство Reuters.
"Мы должны продолжать оказывать давление на Россию, чтобы она прекратила эту войну, и, с нашей точки зрения, мы должны ускорить принятие следующего пакета санкций на уровне ЕС", - заявила глава МИД.
Она также призвала "ввести санкции в отношении энергетического сектора", обосновав это тем, что "не должно быть никаких ограничений для санкций".
Ранее эстонский дипломат уже предлагала приостановить на уровне ЕС перевод средств России за поставляемые ею энергоресурсы и направить эти деньги на восстановление Украины. Как отмечала министр, на фоне украинского кризиса Эстония продолжит оказание помощи Киеву, будет стремиться к усилению политической и экономической изоляции России, а также проводить меры по укреплению собственной безопасности.