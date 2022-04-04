Последние пять недель к «Белорусскому дому в Варшаве» — центру оппозиции, выступающей против президента Белоруссии Александра Лукашенко, — прибывают направляющиеся на Украину иностранные наемники, сообщает издание Vanguardia.

По словам президента «Белорусского дома» Алеся Зарембюка, через организацию уже прошло «более сотни молодых людей» из Белоруссии. Он также добавил, что организация «иногда помогает» и гражданам других стран.

Зарембюк отметил, что на Украине могут обучить людей без военного опыта. Те же, у кого такой опыт есть, присоединяются к батальону «Кастуся Калиновского», названному в честь белорусского полководца, сражавшегося с польской армией против Российской империи в 1863 году. Батальон входит в состав ВСУ.

Канадское издание National Post ранее опубликовало статью о том, что Украина приостановила набор наемников в «интернациональный легион». По информации источника издания, это решение вызвано «множеством причин», среди которых нехватка оружия.