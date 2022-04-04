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23 минуты назад

Меркель оценила отказ принять Украину в НАТО в 2008 году

Алиса Селезнёва

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель по-прежнему уверена в правильности своего решения не поддерживать ускоренное вступление Украины в НАТО, которое было принято в 2008 году. Об этом пишет ТАСС.

Меркель оценила отказ принять Украину в НАТО в 2008 году
Фото: ReutersReuters

По данным издания, об этом заявил DPA представитель экс-главы немецкого правительства.

«Экс-канцлер Ангела Меркель поддерживает свои решения в связи с саммитом НАТО в Бухаресте в 2008 году», - говорится в распространенном заявлении.

При этом с Ангелой Меркель не согласен президент Украины Владимир Зеленской. Ранее он пригласил ее и бывшего президента Франции Николя Саркози посетить Бучу и «увидеть, к чему привела политика уступок России».

24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины». На фоне этого странами Запада были введены жесткие антироссийские санкции.

После начала спецоперации президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО срочно принять его страну в состав организации, однако позднее констатировал, что нужно признать невозможность вступления в Североатлантический альянс. В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что было ошибкой обещать Украине членство в НАТО.

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