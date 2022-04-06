Вучич и Путин заявили о необходимости начать переговоры по газовому контракту

"Президенты Вучич и Путин констатировали, что долгосрочное соглашение по газу между Россией и Сербией заканчивается 31 мая, поэтому необходимо в кратчайшие сроки начать переговоры о цене, объемах и других условиях покупки этого важного для Сербии энергоресурса", - говорится в сообщении.