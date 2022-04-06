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2 часа назад

Вучич и Путин заявили о необходимости начать переговоры по газовому контракту

ТАССиещё 11

Президенты Сербии и России Александар Вучич и Владимир Путин провели телефонную беседу, в ходе которой констатировали необходимость скорейшего начала переговоров по газовому контракту. Об этом проинформировала в среду пресс-служба сербского лидера.

Вучич и Путин заявили о необходимости начать переговоры по газовому контракту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Президенты Вучич и Путин констатировали, что долгосрочное соглашение по газу между Россией и Сербией заканчивается 31 мая, поэтому необходимо в кратчайшие сроки начать переговоры о цене, объемах и других условиях покупки этого важного для Сербии энергоресурса", - говорится в сообщении.

В мире,Александар Вучич,Владимир Путин,
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