«Клоун, который путает все карты»: почему Зеленского назвали «противником» в Венгрии

«Думаю, что в отношениях Венгрии и Сербии с Россией ничего принципиально не изменится. То, что действующие политические силы подтвердили свой статус, это ожидаемо. В Сербии уверенно победила коалиция вокруг Сербской прогрессивной партии Вучича, в Венгрии уверенным большинством победила коалиция вокруг партии ФИДЕС Орбана. При этом вопрос об их "пророссийкости" я бы не ставил.



Но, говоря о сербах, можно отметить, что у них в культурном коде записано: "На небе — Бог, на земле — Россия" (сербская пословица - прим. ред.). И дело не в том, какая Россия - сегодня Россия, вчера Россия или завтра Россия. Это все равно останется. И это не связано с какими-то политическими процессами, это, скорее, какой-то ментальный код.



А Венгрия - она про Венгрию. И когда Орбан говорит о том, что Зеленский - его противник, он говорит это не потому, что тот сегодня устроил "антироссию" на Украине, а потому что Зеленский - не политик, а клоун, который своей некомпетентностью путает все карты европейской политики, которая достаточно сложная. В том числе и политика в Восточной Европе, где Венгрия - один из лидеров, например, член Вишеградской группы. Если сегодня представлять себе современную европейскую политику как нечто единообразное, выстроенное по ранжиру и по линеечке в Брюсселе, - это представлять себе Европу как такой вывернутый на изнанку Советский Союз, просто с несколько другим знаком, другой идеологией. Но, по крайней мере, пока это не так. Так бы хотелось евробюррократам в Брюсселе и тем силам, которые за ними стоят за океаном, но сегодня это не так. А этот украинский "джокер" - некомпетентный артист Зеленский - он совершенно не понимает этих процессов и, самое главное, учиться не хочет... Такое отношение Орбана к Зеленскому продиктовано тем, что это, если выразиться языком современной молодежи, "баг в системе".



Победа Орбана на выборах в Венгрии ожидаема, хотя, конечно, определенные усилия (для недопущения этого) предпринимались. У Орбана же есть личный враг - товарищ Сорос, который был лишен венгерского гражданства. Ему в принципе запрещено посещать Венгрию, хотя он там родился. И деятельность любых аффилированных с ним организаций запрещена в Венгрии, также как и в Израиле... Но некоторые усилия для финансирования оппозиции со стороны Сороса были предприняты. Они предпринимаются постоянно, и было бы странно, если бы этого не произошло.



В этом "замесе", в происходящей сегодня в Европе борьбе двух подходов - живой политики, традиционной европейской жизни и унифицирования, выстраивания всех линеечек через евробюррокраитию, концепцию вывернутого на изнанку Советского Союза - Орбан явно на стороне традиций, на стороне традиционной европейской жизни, он - один из величайших европейских политиков. И здесь интересы его принципиальных врагов типа Сороса и интересы евробюррократии условно совпадают - определенные усилия предпринимались, целая коалиция там была выстроена. Но они оглушительно проиграли. Все-таки таких жестких фальсификаций или передергиваний, которые допустимы в таких сомнительных странах как Украина, каких-то манипуляций типа площадного переворота в Венгрии сложновато произвести. Государство в Венгрии достаточно зрелое, поэтому все слава богу.



А в Сербии, как мы видим, сохраняется курс. Вучич уже подтвердил сохранение курса на неприсоединение к антироссийским санкциям, что логично. Потому что русофобия прямо противоречит сербскому мировоззрению. Как он выразился: "Пока я жив, на территории Сербии никогда не запретят Достоевского, потому что гений Достоевского принадлежит сербам также, как и русским".



Дальнейшие отношения Венгрии с Россией - сохранение статус-кво, это прагматика, помноженная на традиционную европейскую политику. А с сербами всегда особые отношения, как бы к этому ни относились».

Алексей Мартынов Политолог, директор Международного института новейших государств